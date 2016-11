Sint, Pieten en Star Wars in Centrum

Aalsmeer – Pietenfeest was het afgelopen zaterdag 26 november in het Centrum. Zo’n vijftien tot twintig Pieten hebben diverse winkels bezocht en hebben flink inkopen gedaan. Maar natuurlijk was de grootste aandacht voor alle jeugdige bezoekers aan het Dorp. De jongens en meisjes vonden het prachtig. Ze dansten mee op de muziek van DJ Piet, gingen op de foto met de Pieten en natuurlijk gingen de pepernoten er in als ‘koek’. De Pieten zijn ook nog op de molen geklommen, even van het uitzicht genieten. Het was een heel gezellige middag, zo vonden alle ondernemers, bezoekers en de Pieten zelf. En Sinterklaas, want ook hij had tijd vrij gemaakt om rond te wandelen, te genieten van het gevarieerde winkelaanbod en van het heerlijke herfstzonnetje.

Sinterklaas en de Pieten kwamen ook nog oog in oog te staan met beste vreemde ‘gasten’. Het waren de acteurs van Star Wars, die zich op uitnodiging van Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat lieten zien om aandacht te vragen voor het speciale Star Wars Event in het lege pand naast de boekwinkel. Er waren boeken, spelletjes en kinderen (en volwassenen) mochten op de foto met de ‘space’ figuren van de bekende filmserie.

Het volgende evenement in het Centrum is een sfeervolle wintermarkt op zaterdag 10 december. Er komen diverse kramen met leuke kerst- en sfeercadeaus voor de altijd gezellige decembermaand. Er zijn passende hapjes en drankjes verkrijgbaar, er is muziek en voor de kinderen wordt een schaatsbaan geopend. Alvast noteren dus. De moeite waard om in eigen dorp te gaan winkelen!

Foto: www.kicksfotos.nl