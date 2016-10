Simultaan schaken in bibliotheek

Amstelland - De Amstelveense Schaakweek wordt gehouden van 24 tot en met 30 oktober. In die week worden in de bibliotheek Amstelveen Stadsplein voor zowel volwassenen als voor kinderen simultaan wedstrijden georganiseerd.

Workshop door topschaker

Speciaal voor kinderen is er op donderdag 27 oktober een workshop, waarin de beginselen van het schaken worden uitgelegd door een echte schaakmeester. Daarna kunnen deze tips meteen in de praktijk gebracht worden door de strijd aan te gaan in een simultaanpartij met een Nederlands Kampioen, Hing Ting Lai. De 19 jarige werd dit jaar voor de tweede keer op rij Nederlands Kampioen tot en met 20 jaar en geldt als één van Nederlands grootste talenten. Zijn jeugd simultaan van vorig jaar in de bibliotheek was een groot succes. Deze workshop en het simultaan schaken voor kinderen zijn op donderdag 27 oktober van 16.00 tot 17.30 uur in bibliotheek Stadsplein. Leeftijd: 6 tot en met 12 jaar. Deelname is gratis, maar wel even (online) reserveren in één van de Amstelland bibliotheken of via de website.

Simultaan voor volwassenen

Houdt u, als volwassene, van schaken en heeft u zin om aan te schuiven voor een pittige partij? Kom dan meespelen bij de simultaan van Internationaal Meester Robert Ris. Hij is een schaaktopper in Nederland met diverse jeugdtitels op zijn naam en oprichter van de Amsterdam Chess Academy, waarmee hij het schaken wil promoten en geeft veel trainingen aan jong en oud. Wegens eerder succes organiseert hij dit jaar voor de tweede keer de Schaakweek Amstelveen. Het simultaan schaken voor volwassenen is op donderdag 27 oktober van 13.30 tot 15.00 uur in bibliotheek Stadsplein. Deelname is gratis, maar wel even (online) reserveren in een van de Amstelland bibliotheken of via de website www.debibliotheekamstelland.nl.