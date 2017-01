Sfeerverlichting in het Centrum

Aalsmeer – De kerstverlichting in het Centrum heeft plaats gemaakt voor sfeerverlichting. In de Zijd-, Dorps- en Marktstraat zijn de ‘kerstballen’ vervangen voor lieve hartjes. Normaal wordt zo ongeveer in januari de verlichting boven de straten verwijderd, maar winkeliersvereniging Meer Aalsmeer heeft besloten de donkere wintermaanden wat extra op te vrolijken. Heel gezellig en misschien alvast een knipoog naar 14 februari, Valentijnsdag. In ieder geval nodigt het uit om de winkelstraten te bezoeken. De ondernemers in het Centrum nodigen u/jou van harte uit. Tip: Het is uitverkoop!