Serie jazzconcerten op Nieuwe Meer

Aalsmeer – Een serie optredens van pianist Jos van Beest op de Nieuwe Meer presenteert de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer, steeds op de laatste zondag van de maand, te beginnen op 26 februari om 16.00 uur. De pianist Jos van Beest neemt behalve zijn trio (met Erik Schoonderwoerd op bas en Ben Schröder op drums) steeds een bijzondere gast mee. De eerste keer is dat klarinettist en saxofonist Frits Kaatee.

Jos van Beest (1956) speelt voornamelijk lekker swingende standards, heel geschikt voor een muzikale zondagmiddag. Hij wordt niet alleen gewaardeerd door het jazzpubliek in Nederland, maar geniet ook grote internationale faam. Hij is regelmatig als pianist op uitnodiging te gast in Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en België, maar is vooral zeer populair en veelgevraagd in Japan!

Jos van Beest is muziekpromotor, muziekprogrammeur en presentator bij DJAZZ-TV van het programma ‘Focus on Vocal Jazz’. Hij heeft inmiddels een dertiental albums op zijn naam staan en de release van zijn veertiende album zal binnenkort in Osaka (Japan) plaatsvinden. Zijn stukken zet hij vaak op in geïmproviseerde intro’s, waarbij de thema’s verrassend worden ingeluid.

Frits Kaatee is een echte allround klarinettist en saxofonist met een zeer groot repertoire van Dixieland tot swing en mainstream jazz en hij is een echte subtiele jazzy entertainer. Zijn eerste klarinetlessen kreeg hij van Arie Ligthart, de toenmalige banjoïst van de Dutch Swing College Band. In 1995 kreeg Frits Kaatee de Duketown Award en hij speelt alweer een aantal jaren vast in de huidige Dutch Swing College Band. Hij concerteerde met vele vooraanstaande musici uit de USA: Bobby Hackett, Jimmy McPartland, Buddy Tate, Kai Winding, Al Grey en Curtis Fuller. Zijn muzikale voorbeelden zijn Jan Morks, Dim Kesber en Edmond Hall op klarinet, Buddy Tate en Ben Webster op tenor en Bob Wilber op sopraansax.

Jazz op de Nieuwe Meer is dit voorjaar op 26 februari, 26 maart, 30 april en 28 mei steeds op zondagmiddag vier uur. Adres: Stommeerweg 2 (met pontje over). Toegang: uw gift. Inlichtingen: Henny Essenberg tel. 0297-327698 en Pierre Tuning, tel. 0297-360355.