Serie inbraken in Thamerdal

Uithoorn – Het aantal woninginbraken in de wijk Thamerdal is afgelopen week toegenomen. De politie voert extra controles uit en hoopt op alertheid van inwoners. Op donderdag 16 februari is tussen 14.30 en 19.45 uur ingebroken in een woning in de Prinses Margrietlaan (lage nummering). Via de achtertuin zijn de dieven naar de woning gelopen om vervolgens de sloten de achterdeur te vernielen. Het hele huis is doorzocht. Er is een sieraad weg. Dezelfde dag is tussen 12.30 en 19.00 uur is ook een woning in de Prinses Christinalaan (nummers 50-100) door dieven bezocht. Het slot van de achterdeur hebben de dieven geforceerd. Vanaf de eerste verdieping is een kluisje mee naar beneden genomen. Het is niet gelukt deze te openen. Op vrijdag 17 februari is tussen 16.30 en 20.45 uur ingebroken in een woning in de Colijnlaan. Via het open breken van de schuifpui aan de achterzijde hebben dieven zich toegang verschaft. Gestolen is een behoorlijke hoeveelheid sieraden.

Extra controle

Naast extra agenten in de wijk gaat ook de buurtregisseur wat vaker op stap. Hem is opgevallen dat de achterzijde van veel van de woningen slecht verlicht zijn tot geheel geen verlichting hebben. In combinatie met veelal hoge bebossing hebben inbrekers bijna vrij spel. Aangeraden wordt de achtertuinen te voorzien van verlichting, bijvoorbeeld met sensoren. En als tip wordt gegeven ook eens goed naar het hang- en sluitwerk aan ramen en deuren te kijken. Het betreft wat oudere bebouwing en veelal ook wat oudere sloten, die aan vervanging ofwel versterking toe zijn.