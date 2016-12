Scooterrijdster gewond na ongeval

Aalsmeer – Dinsdagavond 6 december heeft een ongeval plaatsgevonden op de Oosteinderweg. Een scooter en een auto zijn met elkaar in botsing gekomen.

De auto kwam vanaf een uitrit en heeft de scooterrijdster zo goed als zeker over het hoofd gezien. De 18 jarige inwoonster heeft nog geprobeerd te remmen, maar een aanrijding was niet meer te voorkomen. De politie stelt een onderzoek in.

De Scooterrijdster is gewond en is met ondermeer armletsel per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De automobiliste kwam met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten behoorlijk beschadigd.

Foto: Davey Photography/ Davey Baas