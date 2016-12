Scooterrijder gewond na aanrijding

Kudelstaart – Op vrijdag 16 december rond negen uur in de avond heeft een aanrijding plaatsgevonden op de Mijnsherenweg, nabij de Legmeerdijk. Een scooterrijder is door nog onbekende oorzaak op een auto gebotst. De scooterrijder kwam ten val en raakte gewond. Per ambulance is hij naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Beide voertuigen zijn behoorlijk beschadigd. De politie heeft enige tijd de weg afgezet en het verkeer geregeld. Er volgt een nader onderzoek.

Foto: Marco Carels