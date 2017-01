Scooterrijder na botsing gewond

Kudelstaart – Op woensdag 25 januari om kwart over vijf in de middag heeft een aanrijding plaatsgevonden op de kruising Kudelstaartseweg met de Madame Curiestraat. Een auto en een scooter zijn op elkaar gebotst.

Vermoedelijk wilde de automobilist linksaf de Madame Curiestraat inrijden en zag de tegemoet komende scooterrijder over het hoofd. De verkeerspolitie heeft een onderzoek gehouden naar de exacte oorzaak.

De kruising is enige tijd afgesloten geweest, wat al met al voor een behoorlijke drukte leidde door verkeer dat richting huis kwam.

De scooterrijder is gewond geraakt en is na medische verzorging ter plaatse per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. De scooter is total loss. De auto liep schade aan de voorzijde op.

Foto: Marco Carels