Uithoorn – Woensdagmiddag 8 maart rond 17.15 uur heeft een ongeval plaatsgevonden bij de oversteekplaatst bij het Amstelplein. Door een onbekende oorzaak kwam de scooterrijder in botsing met een fietser.De fietser is door de ambulancedienst meegenomen naar het ziekenhuis. Zijn rijwiel raakte flink beschadigd. De scooterrijder is niet gewond geraakt. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Foto: Davey Photography/ Najim Kroezen