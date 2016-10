Vrouwenakker – Zaterdagochtend 29 oktober zijn rond 11:50 uur de hulpdiensten opgeroepen voor een woningbrand aan de Ruigkade in Vrouwenakker.

Ter plaatse bleek er een schuur in brand te staan. Al snel schaalde de hulpdiensten op naar het sein “middelbrand” en kwamen meerdere eenheden ter plaatse. In de schuur zouden volgens een woordvoerder van de brandweer tuinmeubelen en twee auto’s zijn opgeslagen. De schuur is grotendeels uitgebrand. (foto AS Media)