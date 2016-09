‘Schrijven kun je leren’ voor jongeren

Uithoorn - Speciaal voor jongeren van 12 tot 15 jaar die wel eens dromen van het schrijven van een eigen boek of film, organiseert de bibliotheek in Uithoorn de workshop Schrijven kan je leren. Niemand minder dan scenarioschrijfster Hetty Kleinloog gaat alles vertellen hoe je dat doet en wat er bij komt kijken.

Je leert levensechte personages op papier te krijgen, die zo geloofwaardig en herkenbaar zijn, dat de lezer of kijker echt met ze meeleeft. Ook leer je de ‘do’s & dont’s’ bij het schrijven van dialogen. Als je mee doet weet je één ding zeker; de eerste stap naar je schrijverscarrière is gezet! De workshop is op vrijdag 23 september van 18.30 tot 21.00 uur in bibliotheek Uithoorn. Er kunnen maximaal 12 deelnemers mee doen, deelname kost 15 euro en voor bibliotheekpashouders 12,50 euro. In de voorverkoop gaat er van deze prijzen nog een euro af. Kaarten zijn te verkrijgen in een van de Amstelland bibliotheken en via www.debibliotheekamstelland.nl.