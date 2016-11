Schrijfmarathon Amnesty 2016

Aalsmeer - Elk jaar worden er meer brieven geschreven door Amnesty International en op steeds meer locaties. Dit jaar heeft Amnesty de lat liggen bij 150.000 brieven voor tien mensen die groot onrecht is aangedaan! Hoe meer brieven, hoe groter de druk op de overheden voor gerechtigheid. Ook in Aalsmeer schrijven leden weer mee. Dit jaar zelfs op twee datums en op twee locaties. Op woensdag 7 december van 16.00 tot 20.00 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis met de wethouders Gertjan van der Hoeven en Jop Kluis. En op zaterdag 10 december van 10.00 tot 16.00 uur in De Oude Veiling in de Marktstraat 19 met burgemeester Jeroen Nobel. Voor meer informatie: Martine 06-34561517 of martine82.kroon@gmail.com. Doet u/jij ook mee?