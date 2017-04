Schrijf een brief over vrijheid

Aalsmeer – Het Nationaal Comité 4 en 5 mei nodigt alle inwoners van Noord-Holland uit een brief te schrijven aan een kind en deze met hen te delen.

Op 5 mei wordt de bevrijding van Nederland gevierd. Deze begint altijd met lezing over de waarde van de vrijheid. Dit jaar houdt Nasrdin Dchar de lezing in Haarlem. Twee jaar geleden schreef hij een brief aan zijn dochter waarin hij zijn zorg en hoop uitsprak over de toekomst. Mensen die de oorlog hebben meegemaakt, hoopten ook op een beter leven voor hun kinderen, een leven zonder oorlog.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei nodigt alle inwoners van Noord-Holland uit een brief te schrijven, zoals Nasrdin Dchar heeft gedaan. Een brief, kort of lang, met een wens, verwachting of hoop voor de toekomst. Gericht aan een kind, kleinkind, neef of nichtje.

Burgemeester Jeroen Nobel nodigt alle Aalsmeerders uit een brief te schrijven en uw verhaal te vertellen.

Fragmenten uit deze brieven worden voorgelezen tijdens de 5 mei-viering in Haarlem en een aantal briefschrijvers wordt uitgenodigd bij de lezing aanwezig te zijn

Stuur uw brief, voorzien van uw contactgegevens, voor 15 april naar: mijnbrief@4en5mei.nl. Of naar:

Nationaal Comite 4 en 5 mei

Mijn brief

Nieuwe Prinsengracht 89

1018 VR Amsterdam