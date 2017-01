Schoppenvrouwen van Tsjaikovski

Mijdrecht – Op zondag 29 januari komt het tweede concert uit de serie ‘De Seizoenen’ van de stichting Troupe A’dour: zangeres Viktoria Pankratova, pianiste Irina Parfenova en klarinettist en verteller Harry Imre Dijkstra zullen een bijzonder theatraal concert geven. Dit concert is geweid aan de grote Russische componist Pjotr Tsjaikovski (1840-1893) en aan de vrouwen in zijn leven en in zijn muzikale fantasiewereld.

De bezoekers krijgen een aantal liederen, aria’s en instrumentale stukken van de componist te horen in combinatie met een boeiend verhaal over zijn succesvolle, maar eenzame leven.

In december 2016 werd dit programma voor het eerst in de Galerie van Hilversum gepresenteerd bij de opening van een fototentoonstelling van de kunstenares Nadja Willems. Het bijzondere is dat Nadja Willems de nakomeling is van Nadezjda von Meck, de beroemde mecenas van Tsjaikovski. Deze vrouw speelde een grote rol in het leven van de componist en had 14 jaren lang een briefwisseling met Tsjaikovski zonder elkaar te ontmoeten.

In de Veenhart Kerk in Mijdrecht, waar het concert zal plaats vinden, zijn voor en na het concert enkele fotowerken van Nadja zien. Het concert begint om 15.30 uur en is zonder pauze. De deuren zijn vanaf 15.00 uur open.

Het adres: Veenhart Kerk, Grutto, 2, Mijdrecht

Reserveren: schuil@kpnplanet.nl of bellen 06 -23117671