Schoonmaakactie op en rond de Amstel

Uithoorn – Op 4 maart heeft Michiel de Ruyter met alle clubleden de Amstel van al het vuil ontdaan. Zowel op het water met de kano’s en de wherries, als op de oevers. Er zijn weer heel wat zakken vol zwerfvuil opgehaald, zelfs een visserstent en de helft van een vuilniscontainer behoorden tot de vondsten.

Kanopolo

Tegelijkertijd startte ook de open kanopolo training voor aanstormend talent voor Jong Oranje (heren tot en met 21 jaar). Het doel van deze training is om te kijken wie de komende jaren Jong Oranje kan versterken. De hele dag deden de 24 grootste kanopolo-talenten van Nederland hun uiterste best om een plekje in Jong Oranje te veroveren. Dit jaar is clubgenoot Tim Schrama voor het eerst coach van deze groep.

Nieuwe roeiboot

Om 11.00 uur was het tijd om een prachtige spiksplinternieuwe roeiboot te dopen, gebouwd door Roeiwerf Wiersma, een aanwinst voor de vloot. Afgelopen juni vond een ernstig ongeval plaats op de Amstel. De boot ‘Agatha’ kwam in aanvaring met een fietsvakantieschip, waarbij de boot van Michiel de Ruyter in twee stukken is gevaren, gelukkig waren er geen gewonden. Na inspectie van de wrakstukken en overleg met de verzekering was de algemene opinie dat dit een duidelijk geval van total loss betrof. Het bestuur van de vereniging heeft toen opdracht gegeven voor de bouw van een nieuwe boot. Met een levertijd van 9 maanden moesten de leden even geduld hebben, maar nu is zij er dan. De doop is verricht door de drie leden van Michiel de Ruyter die afgelopen juni in het gezonken schip zaten. Een kannetje Amstelwater werd over de boeg van het schip gegoten en daarna werd de naam onthuld: Agatha! Meer informatie op: www.mdr.nu