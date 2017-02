Schoolvolleybal met ruim 130 kinderen

Kudelstaart – Opnieuw kan volleybalvereniging Oradi / Omnia terugkijken op een zeer geslaagd schoolvolleybaltoernooi in de Proosdijhal. Dit jaar deden er afgelopen zaterdag 4 februari 25 teams mee. Ruim 130 kinderen! Oradi Volleybal is één van de zeven productgroepen van vereniging Omnia. Sinds vijf jaar is er een nieuw zeer enthousiaste werkgroep die druk bezig is om het volleybal in Aalsmeer en Kudelstaart op de kaart te zetten. Veel oud leden weten de weg terug naar de vereniging te vinden!

Het schoolvolleybaltoernooi is een mooie manier om vooral jonge kinderen in contact te brengen met volleybal, hopelijk hebben ze na het toernooi de smaak te pakken en willen ze een keer mee trainen! Ook dit jaar hebben kinderen die bij de organisatie opvielen door hun goede spel of spelinzicht een oorkonde ontvangen waarmee ze vier trainingen in maart gratis mee mogen doen.

Enthousiast waren de kinderen zeker afgelopen zaterdag! Het toernooi was super leuk. In de ochtend streden zes teams van groep 5 en vijf teams van groep 6 om de mooie prijzen en medailles. Bij groep 5 was Samen Een 1 de poulewinnaar en zij wonnen hiermee de wisselbeker. Er werd geen finale gespeeld, omdat er maar 6 teams waren en dus 1 poule. De tweede plek was voor de Hoeksteen Blokkers en de derde plek voor de De VolleyToppers van de Wegwijzer. Bij groep 6 was Smashers van de Graankorrel de poulewinnaar en ook dit team won hiermee de wisselbeker omdat er 1 poule was. De tweede plek was voor de Samen Een 2 en de derde plek voor de Mix Power van de Zuidooster.

Veel enthousiast gespring en gehuppel bij de kinderen. Erg leuk om te zien. Fijn was het dat er veel vrijwilligers van de vereniging aanwezig waren om te helpen. Op ieder veld waren twee Oradi / Omnia leden aanwezig om de kinderen te helpen met het spel.

In de middag brak het tumult helemaal los, na opnieuw een warming up, begonnen de wedstrijden om 13.00 uur voor de groepen 7 en 8. Er waren 14 teams verdeeld over drie poules. Hierdoor werden er na de poulewedstrijden nog kruisfinales gespeeld tussen de winaars van de verschillende poules.

In poule 1 van groep 7/8 waren Hoeksteen Pro’s (groep 8) en Samen Een 4 (groep 8) de eerste en tweede in hun poule. In poule twee won Samen Een 3 (groep 7) en in poule 3 won De Volleyknallers van de Wegwijzer (groep 8). Deze vier teams speelden de kruisfinales onderling. De uiteindelijke winnaar werd de Volleyknallers van de Wegwijzer (groep 8), tweede is geworden Samen Een 3 (groep 7) en na een heel spannende wedstrijd waarbij zelfs 2 minuten extra tijd moest worden gegeven, omdat ze met gelijkspel waren geëindigd, won Hoeksteen Pro’s (groep 8) van Samen Een 4 (groep 8). De spanning was voor het publiek voelbaar! Rode blosjes en opperste concentratie. Gelukkig was Druppie (zie foto) aanwezig om alle spelers te voorzien van een verkoelend bekertje water.

De prijsuitreiking werd dit jaar verzorgd door wethouder Gertjan van der Hoeven en wethouder Ad Verburg die beiden voor iedereen aandacht hadden, mooi om te zien en extra speciaal voor de kinderen.

Als aandenken kregen de kinderen dit jaar een vaantje en verschillende kleuren waskrijtjes in een leuke vorm. Ook waren er net als vorig jaar weer appels die gesponsord werden door Levarht van de Albert Heijn. Ook was er voor alle kinderen een bekertje water dankzij Zorg en Zekerheid in het kader van JOGG ( jongeren op gezond gewicht). In de hal was een stand “Pimp je water” te vinden waar kinderen hun beker met water konden “pimpen” met fruit.

Een mooi toernooi, we kijken met een goed gevoel terug!!







De winnaars ontvangen binnenkort een uitnodiging voor het provinciaal kampioenschap. Hier mogen ze strijden met andere provincies, en bij winst mogen ze zelfs naar het NK.







Heb je na het lezen van dit verhaal zin om mee te trainen? Kijk dan op www.svomnia.nl voor meer informatie en de trainingstijden. De jeugd traint op woensdag in de Bloemhof. Jeugd vanaf 12 jaar en senioren zijn welkom op de donderdag in de Proosdijhal. Voldoende gelegenheid dus om te leren volleyballen voor jong en oud. Neem voor vragen contact met ons op via volleybal@svomnia.nl