Scholenmarkt in De Groenstrook

Aalsmeer – Op woensdag 11 januari kunnen leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouder(s)/verzorger(s) kennis maken met alle VO-scholen uit de regio. Zij zullen zich allemaal presenteren in Wellantcollege de Groenstrook.

Het kiezen van een nieuwe school is voor jongeren een belangrijke keuze. Er zijn in deze regio veel scholen en veel richtingen waaruit gekozen kan worden. Daarom wordt ieder jaar de Scholenmarkt Aalsmeer gehouden. Dit geeft de mogelijkheid om binnen een kort tijdsbestek kennis te maken met veel VO-scholen en de verschillende keuzemogelijkheden. Op de traditioneel drukbezochte markt presenteren middelbare scholen zich en geven zij informatie. Leerlingen en hun ouders of verzorgers kunnen op deze avond kennis maken met de school van de toekomst, met docenten en enkele leerlingen van verschillende scholen praten en zich een goed beeld vormen van het vervolgonderwijs in de wijde omgeving van Aalsmeer. Zo kan een gedegen keuze worden gemaakt welke open dagen van de scholen bezocht kunnen worden.

De scholenmarkt begint om 18.00 uur en zal duren tot 20.00 uur en is in het Wellantcollege de Groenstrook aan de Jac. P. Thijsselaan 18 in Aalsmeer.