Scholen te gast bij de brandweer

Aalsmeer – In het kader van de Week van de Veiligheid worden in de gemeente allerlei activiteiten georganiseerd door de gemeente, de politie en de brandweer. Zo was er afgelopen maandag 3 oktober een bijenkomst over veiligheid in en om het huis voor ouderen en was dinsdag 4 oktober een stand ingericht op de markt. De politie hield een wervingsactie voor Burgernet en gaf voorlichting over inbraakpreventie. De brandweer gaf informatie over brandveilig leven.

Tevens laat de brandweer van woensdag tot en met vrijdag leerlingen van de basisscholen kennis maken met het veelzijdige werk van brandweermannen en -vrouwen. Natuurlijk werd ook voorlichting gegeven over brandveiligheid. Stiekum was er eveneens een beetje werving. De toekomst van de vrijwillige brandweer veilig stellen… En daarom mochten de jongens en meiden onder andere de brandweerslang ter hand nemen en een ‘vuurtje’ blussen. Als eerste kwamen woensdag de leerlingen van Samen Een langs. Vandaag, donderdag, en vrijdag volgen meerdere scholen.

Foto: Brandweer Aalsmeer