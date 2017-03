Schipholparkeren bij de Middenweg

Aalsmeer – Investeringsmaatschappij Scheybeeck is de winnaar van de tender voor Schipholparkeren op Green Park Aalsmeer. Scheybeeck zal op een kavel van 2,3 hectare een parkeerterrein ontwikkelen. Deze ontwikkeling past in het beleid rond Schipholparkeren uit de structuurvisie Green Park Aalsmeer die in 2016 is vastgesteld. De aanleg van het parkeerterrein zal in de zomer van 2017 plaatsvinden. Schipholparkeren is opgenomen in de structuurvisie voor Green Park Aalsmeer. Onveranderd blijft het standpunt dat Schipholparkeren in het grootste deel van Aalsmeer tegen gegaan dient te worden. Er is echter, door de prijsstelling van het parkeren op Schiphol zelf, een structurele behoefte aan Schipholparkeren in deze regio. In plaats van deze te weren uit de gehele gemeente, is bekeken op welke plekken Schipholparkeren wel wenselijk is. En gelet op de criteria voor de ruimtelijke inpasbaarheid van parkeerterreinen is geconcludeerd dat Green Park Aalsmeer bij de Middenweg een geschikte locatie heeft voor Schipholparkeren (onder de aanvliegroute van de Aalsmeerbaan). Doorslaggevend daarbij is de directe aansluiting via de Middenweg op het hoofdwegennetwerk (onder andere de N201) richting Schiphol. Wel moeten parkeerterreinen uit het zicht van de openbare weg worden gerealiseerd en groen worden ingevuld. Scheybeeck zal daarom samen met Green Park Aalsmeer zorgdragen voor een groene invulling en omgeving van het parkeerterrein.

Duurzaamheid

Eén van de belangrijke afwegingen in de gunning van deze tender aan Scheybeeck is duurzaamheid. Scheybeeck heeft aangegeven hier speciale aandacht aan te besteden. Zij zal de inzet van ledverlichting, een fundering gemaakt van hergebruikt menggranulaat, asfalt dat herbruikbaar is en gebruik van groene stroom onderzoeken. Direct omwonenden van de Aalsmeerderweg zijn uitgenodigd voor een informatieavond over deze ontwikkeling.