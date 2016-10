Schipholdraaibrug weer open!

Amstelland – De Schipholdraaibrug nabij Schiphol-Oost in de gemeente Haarlemmermeer is vanaf vandaag weer open voor al het verkeer. Daardoor kan verkeer op de Schipholdijk (N232) ook weer gebruik maken van de verbinding met de A9, die loopt via de Schipholdraaibrug.

Omdat de brug in 2014 door werkzaamheden in de directe omgeving was verzakt, werd de brug afgesloten. Gemotoriseerd verkeerd werd sindsdien omgeleid. Fietsers en voetgangers konden gebruik maken van een tijdelijke brug.

Na langdurig onderzoek werd vastgesteld dat het westelijk landhoofd, de plek waar de brug aansluit op de Schipholdijk, moest worden vervangen. Van mei tot en met september 2016 hebben de herstelwerkzaamheden plaatsgevonden.

Voor meer informatie kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800-0200600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.