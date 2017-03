Schiphol op bezoek bij gemeenteraad

Aalsmeer – Op donderdag 23 maart gaan vertegenwoordigers van Schiphol in gesprek met de gemeenteraadsleden over de toekomst van Schiphol en de relatie met de omgeving.

Aanleiding voor het bezoek aan de gemeenteraad is het groot onderhoud van de Kaagbaan dat op 18 maart aanstaande van start gaat. De gemeenteraad krijgt tijdens de bijeenkomst van 23 maart een toelichting op het onderhoud. Maar het bezoek van Schiphol is vooral bedoeld om met de gemeenteraad van gedachten te wisselen over voor Aalsmeer relevante thema’s rond de toekomstige ontwikkeling van Schiphol.

Geïnteresseerd? De bijeenkomst is openbaar. Belangstellenden zijn als toehoorder van harte welkom om de bijeenkomst vanaf de publieke tribune bij te wonen. De bijeenkomst is ook te volgen via de livestream vanaf de gemeentelijke website en kan ook achteraf terug gekeken worden.

Heeft u onderwerpen of vragen die u graag aan bod ziet komen? Dan nodigen de raadsleden u uit deze door te geven via grifie@aalsmeer.nl, bij voorkeur vóór dinsdag 21 maart. Zo kunnen de raadsleden bij de voorbereiding van de bijeenkomst ook rekening houden met de onderwerpen die bij inwoners leven.

Het Raads Informatief Overleg op donderdag 23 maart is van 20.00 tot 22.00 uur in het gemeentehuis op het Raadhuisplein 1.