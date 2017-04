Schilderbeurt pand Meerbode vordert

Aalsmeer – De schilderbeurt voor het pand van de Nieuwe Meerbode in de Visserstraat vordert. Er wordt hard gewerkt door schilders. De buitenboel aan de achter- en de voorzijde wordt onder handen genomen. Het ‘opfrissertje’ had het kantoor van de krant wel verdiend.

Om te kunnen schilderen zijn de borden op het pand tijdelijk verwijderd. Deze zijn al opgepoetst, ze glimmen weer, en staan klaar om weer bevestigd te worden.

Geef het door, geef het door: De Nieuwe Meerbode is niet verhuisd. De vestiging in de Visserstraat (met een ‘verse’ rode toegangsdeur) is dagelijks geopend en er wordt hard gewerkt om alle inwoners op de hoogte te houden van alle perikelen, nieuwigheden en activiteiten in het dorp!