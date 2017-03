Schenking voor kinderzorghuis De Biezenwaard

Uithoorn – Medewerkers en vrijwilligers van Het Hoge Heem doen een schenking aan Verpleegkundig Kinderzorghuis De Biezenwaard. In december organiseerden drie medewerkers van Het Hoge Heem (Wil Lias-Sikkink, Wendy Versteegh en Chris van der Waals) een kerstborrel voor personeel en vrijwilligers van Het Hoge Heem, waarbij alle aanwezigen een envelop met namaakgeld kregen, waarmee zij hun eigen kerstpakket bij elkaar konden shoppen bij de kraampjes die binnen Het Hoge Heem klaarstonden.

Er bestond ook de mogelijkheid om je “geld” of een deel daarvan te schenken aan het goede doel.

In dit geval was door het drietal van de organisatie gekozen voor De Biezenwaard, verpleegkundig kinderzorghuis voor ernstig en chronisch zieke kinderen, in Uithoorn.

Aan het eind van de avond bleek dat er door de medewerkers en vrijwilligers van Het Hoge Heem

maar liefst € 212,50 voor het goede doel was geschonken!

Op dinsdag 14 maart jl. hebben Wil, Wendy en Chris, na eerst door Niels Schneider (communicatie en voorlichting), in de Biezenwaard te zijn rondgeleid, symbolisch de cheque van 212,50 overhandigd. De Biezenwaard was hier uiteraard erg blij mee. Waarschijnlijk zal de schenking gebruikt gaan worden voor een leuk uitstapje voor de kinderen die verblijven in de Biezenwaard.