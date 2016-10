Aalsmeer - Weer een leuke activiteit organiseerden de vrijwilligers van Kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer afgelopen zondag 2 oktober. Het weer liet te wensen over, maar gelukkig was er binnen voldoende ruimte en was de partytent neergezet om zoveel mogelijk alle activiteiten doorgang te laten vinden.

Na eerdere evenementen rond de thema’s vuur, lucht en water stond zondag aarde centraal. Kinderen mochten een cactus knutselen, sjoelen en meedoen aan het grondspel. Allemaal gezellig binnen, maar naar buiten moesten zij die met schatzoeker Ruud op stap wilde. Ruud gaat regelmatig op pad met zijn metaaldetector en vindt de mooiste schatten in de grond. Hij had zijn metaaldetector meegenomen en onder leiding van Ruud mochten de kinderen op zoek naar bodemschatten. Heel spannend, schat zoeken! Tussen de buien door, want er is deze dag behoorlijk veel regen gevallen.

De Kinderboerderij kan overigens hulp van vrijwilligers bij activiteiten en andere werkzaamheden goed gebruiken. Kijk voor de ‘vacatures’ op www.boerenvreugd.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl