Schapen scheren op de kinderboerderij

Aalsmeer – Zondag 7 mei worden de schapen op de kinderboerderij geschoren. Boerderijvrijwilligers Monique en Cees zullen de schapen uit hun warme vacht helpen. Zij zullen het scheren demonstreren op de moderne manier met de tondeuse en op ouderwetse manier met de wolschaar. Tijdens het scheren zullen zij leuke weetjes over schapen vertellen en een aantal bezoekers mag ook helpen bij het scheren.

De schapen worden bij mooi weer buiten geschoren en bij regen vindt het scheren in de hooiberg plaats. Spinster Ellen is aanwezig met haar spinnenwiel. Zij zal laten zien hoe ze van de schapenvacht mooie draden wol kan spinnen.

Voor de kinderen is er een doe-blad over wol. Met het doe-blad kunnen de kinderen zelf op onderzoek uit en wol ontdekken. In de infohoek in de stolp is de minitentoonstelling over schapen te bezichtigen, altijd leuk om even te kijken en natuurlijk vinden de lammetjes het leuk om geknuffeld te worden.

Tussen 11.00 en 15.00 uur is iedereen van harte welkom bij kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan 118 in de Hornmeer om deze leuke activiteit bij te wonen.