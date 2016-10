Schaatskamp VZOD voor 25e keer

Aalsmeer - Met 46 kinderen en 12 man leiding ging STG VZOD op 16 oktober richting Eindhoven voor het schaatskamp. Drie dagen vol plezier en vermaak maar vooral heel veel schaatsen. De STG organiseert dit kamp voor de 25e keer voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar. Aangekomen in Eindhoven werd geluncht en hadden de kinderen een flinke training voor de boeg. Oefenen met pootje over, diepzitten en het uithoudingsvermogen testen. Het kwam allemaal aan bod. ’s Avonds werd de techniek van het schaatsen besproken. In korte workshops kwamen de warming-up, het veteren en het diepzitten aan bod. De avond werd afgesloten met spelletjes en een kampvuur.

De volgende dag stonden er weer genoeg trainingen op stapel. Na een stevig ontbijt ging de groep weer naar de ijsbaan voor training. In de middag was het voor de jongste jeugd tijd om te gaan zwemmen. De jeugd van boven de 12 had zich voor die middag een ander doel gesteld: een marathon van 50 rondjes uitrijden. En dat lukte. Onder leiding van Eric reed een grote groep de 50 rondjes uit. Jeugdtalent Sijmen Egberts won uiteindelijk de sprint met een rondje 32.4! Ook een eervolle vermelding voor Jasper van der Hoorn die na en val weer terugkwam in het peloton en de rondjes uitreed. Na een stevige avondmaaltijd, soep en pannenkoeken, begon de bonte avond. Tal van acts kwamen voorbij, van dansjes tot een quiz en dappere schaatsers onderweg naar Kolebo. Ook deze avond werd weer afgesloten met een kampvuur.

Dinsdag, de laatste dag van het kamp. Dat betekent opruimen en dan naar de ijsbaan voor de laatste training. ’s Middags was er namelijk de afsluitende estafette. Iedereen deed fanatiek mee! De strijd was tot het laatst toe heel spannend, waarbij team rood uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam. Alle deelnemers kwamen vermoeid maar voldaan thuis aan. Voor meer verhalen en foto’s zie www.stgvzod.nl