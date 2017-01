Schaatsen op baan Blauwe Beugel

Rijsenhout – Het vriest al dagen flink en inmiddels zijn al vele sloten veranderd in ‘ijsbanen’. Dit betekent echter nog niet dat overal het ijs dik genoeg is om op te kunnen schaatsen. In Rijsenhout hadden ze afgelopen zondag 22 januari veilig ijs. Om een uur ’s middags ging de baan open bij ijsclub De Blauwe Beugel aan het Konnetlaantje en de mededeling op facebook en de website van de club bleek gezien, het was gezellig druk. Er werd volop geschaatst, alle leeftijden waren vertegenwoordigd. Kleine kinderen die voor het eerst de ijzers onder bonden, schoolgenootjes die er een gezamenlijk uitje van maakten en natuurlijk ook de geoefende schaatsers van de Blauwe Beugel zelf. Het was er prima weer voor. Schaatsen met een heerlijk zonnetje en bijna geen wind!

Schaatsbaan voor de deur

In Aalsmeer en Kudelstaart werd hier en daar geschaatst op de dichtgevroren sloten. Voor sommige inwoners betekende dit een schaatsbaan voor de deur. Wat een luxe! Hopelijk kan er nog langer geschaatst worden, maar hou de temperatuur in de gaten. Deze stijgt en dan kan het weleens heel snel over zijn met de schaatspret.

Foto: www.kicksfotos.nl