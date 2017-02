VZOD: Jim en Imke clubkampioenen

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 18 februari heeft schaatstrainingsgroep VZOD haar clubkampioenschappen gehouden op de ijsbaan in Haarlem. Voor de jongste jeugd stonden wedstrijden op het programma van 100 en van 300 meter. De ouderen gingen de onderlinge strijd aan op een 500 en op een 1.500 meter.

Er hing een heel gezellige sfeer en er werd langs de baan flink aangemoedigd door vrienden, familie en clubleden. Tijdens de pauze om de baan weer schoon en droog te vegen, was er een optreden van heus dweilorkest. De heren wisten de gezelligheid er goed in te houden.

Aan het einde van de avond werden de clubkampioenen bekend gemaakt. Bij de heren is de grootste beker gewonnen door Jim Nijlant en bij de dames mag Imke Brommer zich een jaar lang clubkampioen noemen. Uiteraard geldt voor alle leden dat meedoen belangrijker is dan winnen, maar een goede prestatie leveren en de hoogste eer behalen, is wel heel leuk, een gouden kroon op het afgelopen seizoen. Terecht waren Jim en Imke trots op hun topprestaties. Gefeliciteerd!

Foto: www.kicksfotos.nl