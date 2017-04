Schaap Maria heeft een zoon

Aalsmeer – De kinderboerderij heeft weer goed nieuws te melden. Het aantal dieren op Boerenvreugd is groter gegroeid. Dinsdag 4 april is Quessant schaap Maria bevallen van een flinke zoon. De twee doen het nog even rustig aan, maar binnenkort zijn ze te bewonderen in de wei.

De meeste onlangs geboren lammetjes en geitjes springen al vrolijk rond buiten in de zon. Het mooie weer is voor hen ideaal. Ook voor inwoners zijn de zonnige dagen natuurlijk ideaal om een bezoek te brengen aan de kinderboerderij. Het is leerzaam, de dieren en vrijwilligers vinden het gezellig en Boerenvreugd beschikt ook over een grote speeltuin waar kinderen zich prima zullen vermaken.

De naam van de zoon van Maria is overigens nog niet bekend. Dit bepalen de medewerkers en de vrijwilligers en soms wordt middels een prijsvraag de bezoekers om een naam gevraagd. Een suggestie: Jozef. Of is dat te kort door de bocht…