Scala aan wensen bij ‘Dag van je Leven’

Aalsmeer – Stichting Dag van je Leven dankt de organisatie van Stichting Down Town Ophelia dat zij aanwezig mocht zijn met een kraam op deze speciale dag. Het was een mooi gebaar om op deze manier aandacht te kunnen vragen voor de groep mensen met Down. Het is al weer 19 jaar geleden (1998) dat de Stichting Dag van je Leven haar eerste feestdag organiseerde voor mensen met een beperking tijdens de feestweek van Aalsmeer. Inmiddels is de Stichting Dag van je Leven een begrip geworden in de regio Aalsmeer.

De doelstelling is nog steeds dezelfde, zoals de naam van de Stichting zegt ‘een bijzondere dag bezorgen in het leven van de deelnemers’. In de regio Aalsmeer wonen meer dan 2000 cliënten met een beperking van jong tot oud. Zo zijn er ook cliënten die alleen in een speciale rolstoel of bed kunnen liggen met apparatuur, bijvoorbeeld beademing en/of sondevoeding. Ook voor deze groep probeert de Stichting iets te betekenen. Naast het tegemoetkomen aan individuele wensen organiseert de stichting jaarlijks twee grote activiteiten, de Bootjesdag op de Westeinderplassen en het Praampleinfeest tijdens de Feestweek. Door de jaren heen zijn er al diverse persoonlijke wensen in vervulling gegaan, denk hierbij aan een complete bruiloft georganiseerd voor 2 cliënten met een beperking, een geheel verzorgde dag naar de dierentuin, een rondvaart met ouderen met dementie en niet te vergeten de verzorgde dag met professionele clown bij KDC de Lotusbloem.

Patatjes bakken en eten

Afgelopen Kerst heeft de stichting op verschillende locaties van Ons Tweede Thuis kerstbomen met zo’n 500 papieren kerstballen neergezet. Op de papieren kerstballen mochten de cliënten een wens schrijven. Inmiddels zijn er ruim 250 ingevulde kerstballen retour gekomen met daarop een gevarieerd scala aan wensen, zoals ‘ik wil graag patatjes leren bakken en opeten’ of ‘met de hondjes wandelen’, ook wil iemand graag afspreken met Maxima. Maar ook heel ontroerende wensen. En, eerder een mededeling, ‘ik ben tevreden!’ Er zijn cliënten die graag op een huifkar tussen de paarden in willen rijden, of een dagje naar de dierentuin of naar een snoezelcentrum willen gaan.

Club van 100

Aangezien Dag van je Leven heeft gemerkt dat de bezuinigingen die de overheid heeft doorgevoerd ook juist deze activiteiten niet meer mogelijk maakt, doet de stichting een beroep op inwoners. Steunen kan op verschillende manieren. Zo kunnen inwoners lid worden van de club van 100 middels een donatie van 100 euro. Uw naam komt dan op het sponsorbord te staan (indien gewenst). De stichting is blij met elke donatie, groot of klein!

Misschien ziet u in de lijst van wensen wel iets staan waar u medewerking aan wilt verlenen. Deze lijst is terug te vinden op www.dagvanjeleven.org