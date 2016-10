Santarun terug in Aalsmeer

Aalsmeer - Op vrijdagavond 16 december wordt de derde Santarun gehouden bij Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. Om 19.00 uur is de start. De door Rotary Aalsmeer, Mijdrecht en Uithoorn georganiseerde Santarun is terug in Aalsmeer. In 2014 vond de eerste editie plaats, vorig jaar nummer twee in Uithoorn en nu dus weer in Aalsmeer. De Santarun is een gezelligheidsloop door Aalsmeer van circa 3.5 kilometer in kerstman- of kerstvrouwpak. Wandelend, huppelend met kinderwagen of rollator, het maakt niet uit. Het gaat vooral om het feest met elkaar met daaraan gekoppeld het steunen van twee Aalsmeerse goede doelen. De Moederverwendag is een lokaal initiatief om moeders, die het hele jaar de directe zorg hebben voor een gehandicapt kind, een onbezorgde dag te geven. Het andere goede doel is de Mike Multi Foundation, die zich inzet om sporten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking mogelijk te maken en meer aandacht vraagt voor de gehandicapte sport.

Deelnemers aan de Santarun krijgen een stempelkaart die bij verschillende posten in het dorp gestempeld moet worden. Na de finish dient de kaart weer ingeleverd te worden en maken enkele deelnemers kans op het winnen van een prachtige prijs.

Afterparty in Studio’s

Het belooft een onvergetelijke avond te worden met hopelijk, aldus de Rotary, honderden kerstmannen en kerstvrouwen door het dorp met na afloop een spetterende afterparty in de Studio’s met muziek van de coverband de Hucksters.

Zorg dat je erbij bent op vrijdagavond 16 december. Deelname kost 15 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar slechts 10 euro. Hiervoor krijgt iedereen een kerstmanpak, met baard natuurlijk, een stempelkaart en een schitterende medaille bij de finish. Meer informatie is te vinden op www.aalsmeer.rotarysantarun.nl.