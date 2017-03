Sanne de Jong in Bavaria ruiterteam

Aalsmeer – Wie veel op de Aalsmeerderweg komt, heeft haar vast wel eens te paard voorbij zien komen. Sanne de Jong is een gedreven amazone met al een fraaie staat van dienst in de paardensport. De Aalsmeerse is recent opgenomen in het Bavaria 0.0 eventingteam. Dit is de eerste Nederlandse commercieel ploeg ooit in de hippische sport. Drijvende krachten achter het unieke initiatief zijn drievoudig Olympisch ruiter Tim Lips en zijn vader Martin, voormalig bondscoach van de Nederlandse eventingruiters.

Het Bavaria 0.0 eventingteam biedt talentvolle eventingruiters een topsport platform op weg naar de wereldtop en Tokyo 2020. De samenwerking fungeert voor deze ruiters als springplank om aansluiting te vinden bij de senioren en de eventingsport te bedrijven op topsport niveau.

Sanne de Jong vertelt: “Ik ben super blij met deze kansen. Wij hebben een hele dure sport die je niet zonder sponsors kunt bedrijven, iedere hulp is meer dan welkom. Tim en Martin Lips hebben heel veel kennis die mij verder kan helpen, dat is echt super. Samen met de inbreng van alle andere specialisten rond het team, kan mij dat echt een stap verder brengen. Ik ben Bavaria enorm dankbaar dat zij onze sport zo willen steunen.”

Andere ruiters in het team zijn: Olympisch amazone Elaine Pen, Larissa Hartkamp, Joyce van de Kuilen en Jordy Wilken.