Samir van FIQAS in EK Handbal Herenteam

Aalsmeer – Het Nederlands Herenteam speelt de vierde kwalificatiewedstrijd voor het EK 2018 in Kroatië in een uitverkochte sporthal. De ploeg van bondscoach Joop Fiege treedt op 7 mei om 14.00 uur aan tegen Letland. De kaarten voor de wedstrijd waren binnen drie dagen uitverkocht en daarmee zijn alle stoeltjes op de tribune van sporthal Angelslo in Emmen gevuld. “We spelen graag in Emmen”, vertelt bondscoach Joop Fiege. “Het is een mooie sporthal, compact en sfeervol. Het publiek zit bovenop het veld en kan echt het verschil maken. Het is hartstikke mooi dat de wedstrijd uitverkocht is.” Op 1 mei komen de Oranjeheren voor het eerst bij elkaar sinds de nipt verloren EK-kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije. Het Nederlands Herenteam zal een dag later naar Letland afreizen om daar op 3 mei het eerste duel tegen de Letten te spelen. In het tweeluik (3 en 7 mei) kunnen de Oranjeheren belangrijke punten pakken om uitzicht te houden op kwalificatie voor het EK. Na twee duels tegen Denemarken en Hongarije staat de ploeg puntloos op de derde plek. Letland is terug te vinden op plek vier. “We hebben een korte voorbereiding op de uitwedstrijd. Dat maakt het lastig. De doelstelling is twee keer winnen. Als je naar de ranking kijkt zijn wij favoriet, maar Letland heeft een hele fysieke ploeg en ze kunnen een potje handballen. We zullen dus vol aan de bak moeten”, aldus Joop Fiege.

De bondscoach heeft de voorlopige selectie bekend gemaakt. In de tweede week van april maakt hij de definitieve selectie van zestien spelers bekend. In de voorlopige selectie onder andere spelers van OCI/Lions, Kras Volendam, Targos Bevo, Hurry Up én Samir Benghanem van FIQAS Aalsmeer.

Foto: Archief-actiefoto Heren 1 van FIQAS Aalsmeer.