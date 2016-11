Samenwerking OTT en Boerenvreugd

Aalsmeer - Zondag 6 november was het 23 jaar geleden dat kinderboerderij Boerenvreugd in het Hornmeerpark haar deuren opende voor het publiek. Koningin Beatrix verrichtte de feestelijke opening in het kader van haar rol als beschermvrouwe van het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. Toen, in 1993, begon ook de samenwerking tussen de Stichting Kinderboerderij Aalsmeer (SKBA) en Stichting Ons Tweede Thuis (OTT). Deze combinatie is de basis voor het succes van Boerenvreugd.

In al die jaren is er veel veranderd op Boerenvreugd. Beide stichtingen hebben zich ontwikkeld tot volwassen organisaties met een eigen rol in de Aalsmeerse samenleving, die ook regionaal gewaardeerd wordt. Er zijn afspraken gemaakt over wederzijdse verantwoordelijkheden en verwachtingen. Op vrijdag 18 november bevestigen beide organisaties de samenwerking door het tekenen van een overeenkomst voor de komende vijf jaar. Voorzitter René Kroon van SKBA benadrukt dat het tekenen van de overeenkomst niets verandert aan de relatie tussen beheerders van OTT en de vrijwilligers/bestuurders van SKBA. “Het is al jaren een geoliede machine. Ons samenwerkingsmodel heeft in de regio en ook elders in Nederland navolging gekregen. De belangrijkste conclusie die je over ons partnerschap kunt trekken, is dat we vooral elkaar hebben ontwikkeld. Met de overeenkomst willen we uitspreken dat we graag met elkaar verder willen”, aldus Kroon.

In de overeenkomst zijn de lopende afspraken vastgelegd. Bijvoorbeeld over hoe beslissingen over de boerderij worden genomen, welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de beheerders hebben om namens Boerenvreugd zaken te regelen. Kroon: ”We onderschrijven onze gezamenlijke betrokkenheid en wederzijdse verwachtingen.”

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is een belangrijke bouwsteen voor de toekomst gewaarborgd. Vrijwilligers, donateurs, sponsors en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de feestelijke ondertekening, volgende week vrijdag 18 november, vanaf 15.00 uur op kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan.