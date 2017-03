Samen Een pimpt schoolplein op

Aalsmeer – Ze treffen het, de vele vrijwilligers die vrijdag en zaterdag aan de slag gegaan zijn voor de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Vrijdag gingen diverse groepen van bedrijven, fracties en medewerkers van de gemeente aan de slag bij onder andere kinderboerderij Boerenvreugd en bij De Lotusbloem van Ons Tweede Thuis. Er is hard gewerkt, ook door de wethouders Robbert-Jan van Duijn, Gertjan van der Hoeven en Ad Verburg.

Zaterdag stond ook een groot aantal klussen in de agena’s van inwoners. Onder andere bij basisschool Samen Een in het Centrum. Leerkrachten, leerlingen, ouders en buurtgenoten namen de kwasten ter hand om het best saaie en ietwat verouderde schoolplein om te pimpen en te voorzien van diverse spelletjes. De bedoeling is dat het schoolplein een fijne en actieve speelplaats wordt voor alle kinderen in het Centrum.

De grijze tegels op het plein werden omgetoverd in een kleurig twisterspel, een hinkelbaan en andere spelletjes. Ook de plantenbak is met verf opgevrolijkt, evenals de tafeltennistafel en het elektriciteitshuisje. Het resultaat mag er zijn. Er gaat vast veel gebruik van gemaakt worden. Voor alle harde werkers stonden broodjes en drankjes klaar, dankzij sponsoring van Albert Heijn.