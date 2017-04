Ruiten van schuilhut ingeslagen

Aalsmeer – Met het aanbreken van het nieuwe vaarseizoen is afgelopen weekend helaas ook het nieuwe seizoen van vandalisme op de Westeinderplassen aangebroken. Van de schuilhut op het recreatie-eilandje nabij de Kleine Poel van de familie Roelink zijn, met een ladder, alle vier de ruiten (dubbel glas) ingeslagen. “De onbekende plegers van deze misselijke en zinloze daad zouden eens moeten bedenken hoe het voelt als hun eigen spullen zouden worden vernield”, aldus de teleurgestelde en ook boze eigenaar. Mogelijk heeft iemand iets gezien en heeft meer informatie. De politie hoort het graag via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.