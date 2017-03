Ruimteweken op de Oosteinderschool

Aalsmeer – De Oosteinderschool werkt ieder jaar in het kader van het techniek onderwijs twee weken aan het ruimteproject. Tien jaar geleden kregen zij het certificaat Delta-school uit handen van de Esa. De opening van het project kreeg dit jaar een extra tintje vanwege het jubileum.

De kinderen kregen afgelopen maandag via een videoboodschap uit de ruimte te horen dat zij die dag bezoek zouden krijgen van twee astronauten. De astronauten brachten iedere groep een speciale opdracht. Via hun handen, met hun voeten vastgekleefd door de zwaartekracht, kwam de planeet aarde in de vorm van een grote bol naar hen toe met daarop de opdracht.

Planeten, zonnestelsel, ruimtestation, raketten, marsmannetjes, excursies, workshop, proefjes, technisch onderzoek, een mobiel planetarium; de hele school staat er de komende weken bol van zodat de leerlingen en de leerkrachten op 25 maart kunnen zeggen: Opdracht volbracht, missie geslaagd!