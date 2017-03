Zaterdag 22ste editie Aalsmeer Flower Cup

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 18 maart vormt sporthal De Bloemhof het podium voor één van de grootste trampolinetoernooien ter wereld: de Aalsmeer Flower Cup. Diverse juniorenkampioenen en World Cup-finalisten geven acte de présence en daarmee belooft het weer een spannende strijd te worden om de titels.

Aan de 22ste editie van de Aalsmeer Flower Cup zullen dit jaar opnieuw meer dan driehonderd trampolinespringers deelnemen uit onder andere Canada, de Verenigde Staten, Argentinië en vele Europese landen. Daarmee is de Aalsmeer Flower Cup één van de grootste trampolinewedstrijden in zijn soort. Enkele juniorenkampioenen uit de vorige editie zullen dit jaar in de seniorenklasse proberen hun titel te verdedigen. Nederlands Kampioenen Jimmy Demmers (heren) en Pascal

Wiebering (dames) zijn aanwezig op het toernooi. Ook de Nederlandse Olympisch Test Event-deelnemer Bo Bet, die vorige editie nog het zilver greep, zal weer een gooi doen naar de medailles op 18 maart. Naast alle toppers verschijnen er ook veel jonge talenten op het toernooi, die zich voor het eerst kunnen meten met de mondiale top.

Nieuwe puntentelling

In het jaar na de Olympische Spelen gaat er altijd een nieuwe puntentelling in. Deze cyclus zal er voor het eerst een aparte score zijn voor de verplaatsing op de trampoline, wat een heel nieuwe dimensie aan het trampolinespringen geeft. De Aalsmeer Flower Cup is voor veel springers het eerste toernooi waarop zij te maken krijgen met deze nieuwe puntentelling. Dit maakt de Flower Cup een belangrijk meetmoment voor veel topsporters. De kwalificaties worden op 18 maart gehouden van 9.30 tot 18.00 uur. De finales volgen ’s avonds vanaf 19.30 uur. Toegangskaarten kosten 7,50 euro per persoon, kinderen onder de 15 en 65+plussers betalen slechts 5 euro. Meer informatie op: www.flowercup.nl