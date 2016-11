Ruim 2000,- voor Reisburo Op Stap

Aalsmeer - Dinsdag 29 november kon Mariska Stoop, voorzitter van serviceclub Inner Wheel Aalsmeer-Uithoorn, een cheque van 2.075 euro overhandigen aan Ilona Kock van Zorgcentrum Aalsmeer. Dat bedrag is bestemd voor het Reisburo ‘Op Stap’ dat uitstapjes voor senioren organiseert. Inner Wheel organiseerde voor drie dagen een Pop Up Store waar cadeaus voor de decembermaand werden verkocht, met deze opbrengst als resultaat.

Mariska Stoop: “De uitstapjes voor ouderen in het zorgcentrum Aelsmeer en cliënten van Thuiszorg Aalsmeer voorzien in een groot maatschappelijk nut. Maar ze zijn niet rendabel te krijgen, er moet altijd geld bij. Daar hebben wij ons met hart en ziel voor ingezet.” Ilona Kock en Sandra de Jong van ‘Reisburo Op Stap’ waren blij verrast met de cheque. “Wat een mooi bedrag! Daar kunnen we heel wat Aalsmeerse senioren blij mee maken.”

Vorige week werd Molenpad 26c voor drie dagen omgedoopt tot een Pop Up Store. Coördinator namens Inner Wheel was Carla Ratterman: “Wij hebben met zo’n dertig vrijwilligsters die de winkel bemanden graag een steentje bijgedragen aan het op stap helpen van oudere inwoners van ons dorp. Dat de Pop Up Store een succes is geworden, hebben we vooral ook te danken aan de inwoners en ondernemers van Aalsmeer. Zonder hen was dit niet gelukt.”

Foto van links naar rechts: Sandra de Jong en Ilona Kock van Reisburo Op Stap en Mariska Stoop en Carla Ratterman van Inner Wheel Aalsmeer-Uithoorn met de cheque.