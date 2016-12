Ruben succesvol op NK rolstoeltennis

Aalsmeer - Afgelopen week zijn de Nederlands kampioenschappen tennis gespeeld in Rotterdam. Ook de rolstoeltennissers kwamen daar in actie. Ruben Spaargaren (17) speelde in zowel het junioren als het senioren toernooi, bij de laatste in het enkel en het dubbel spel.

Ruben staat derde op de Nederlandse ranglijst en 82e op de wereld ranglijst bij de senioren. De Aalsmeerder begon het toernooi als tweede geplaatste speler. Na een aanvankelijk moeilijke start in de eerste ronde, wist hij de wedstrijd toch winnend af te sluiten en daarmee een plaats in de halve finale te bemachtigen. Na een eenvoudige winst bereikte hij de finale, waar hij het op moest nemen tegen de nummer één van Nederland en huidige nummer acht op de wereld ranglijst. Op papier een ongelijke strijd, maar Ruben heeft hier wel zijn beste spel van de week laten zien waarbij hij het zijn tegenstander regelmatig erg lastig maakte. Zijn goede spel was echter onvoldoende voor de winst en Ruben moest genoegen nemen met een tweede plaats.

De nummer één van Nederland was ook zijn dubbel partner. Na een snelle overwinning in de halve finale kenden ze ook in de finale weinig tegenstand. Ruben Spaargaren en Maikel Scheffers zijn dan ook kampioen rolstoeltennis in de dubbel geworden.

Op de laatste dag van het NK werd ook het junioren toernooi gespeeld. Ruben verdedigde hier zijn titel van 2015. Na winst in de halve finale wist hij zijn titel te prolongeren door in de finale de huidige nummer één van de wereld bij de junioren te verslaan.

De twee titels en een verdiende tweede plaats zijn een mooie afsluiting van een succesvol jaar. In januari zal Ruben deelnemen aan de wereld kampioenschappen voor junioren. De winst op de huidige nummer één doet veel goeds vermoeden voor Ruben, die momenteel nummer zes op de wereldranglijst staat. Voor meer informatie over deze succesvolle tennisser: www.rubenspaargarentennisonwheels.nl.