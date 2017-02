Rubberkorrels in kunstgrasvelden

De Ronde Venen – Het televisieprogramma Zembla heeft vorige week woensdag opnieuw aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgras met daarin rubberkorrels. Voor de gemeente De Ronde Venen vormt de uitzending geen aanleiding om van de eerder ingezette beleidslijn af te wijken; de sportverenigingen kunnen van de kunstgrasvelden gebruik blijven maken. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en de gemeente blijft in overleg met de sportverenigingen over dit onderwerp. Ook wordt gekeken naar alternatieven voor de rubberkorrels in kunstgras. Zembla besteedde in oktober 2016 aandacht aan de gezondheidsrisico’s van het sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels. Naar aanleiding van die uitzending heeft het RIVM nader onderzoek verricht. Dat is in december 2016 uitgebracht. Conclusie van dat onderzoek is dat het verantwoord is om op de kunstgrasvelden met rubberkorrels te sporten omdat het gevaar voor de gezondheid ‘praktisch verwaarloosbaar’ is. Op basis van het RIVM-onderzoek concludeerden ook GGD en KNVB dat er veilig op de velden gespeeld kan worden.

Zembla

Zembla presenteerde woensdagavond 15 februari echter de resultaten van een nieuw onderzoek dat was uitgevoerd door de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam waarin. Daarin wordt geconcludeerd dat er toch risico’s zijn, met name voor jongere kinderen. In een reactie heeft het RIVM laten weten het VU-onderzoek serieus te nemen, maar dat er een aantal vraagtekens is in hoeverre uitgevoerde proeven (voor mensen) relevant zijn. Het RIVM blijft dan ook bij de eerder getrokken conclusie dat er op de velden gesport kan blijven worden. Ook de KNVB en de GGD onderschrijven dit.

Op basis hiervan heeft de gemeente besloten de ingezette koers niet te wijzigen. Wethouder Alberta Schuurs (Sport): ,,We zijn en blijven met de sportverenigingen in gesprek over dit onderwerp, donderdag 23 februari is er weer een afspraak. Ook volgen we de discussies die nu gaande zijn tussen wetenschappers en luisteren we zorgvuldig naar sporters en ouders van kinderen die van de velden gebruikmaken. Op dit moment zijn we in gesprek met Argon en CSW over de vervanging van twee kunstgrasvelden. Bij het besluit hierover zullen we nadrukkelijk met de discussie die speelt rekening houden.’’ Op www.rivm.nl. www.sportengemeenten.nl en www.ggdru.nl is uitgebreide informatie over dit onderwerp te vinden.