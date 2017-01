Rozenpenning voor Annigje Leighton

Aalsmeer – Sprakeloos was ze en volgens omstanders komt dat niet vaak voor. Annigje Leighton-Van Leeuwen is afgelopen maandag 30 januari beloond met de Rozenpenning voor haar grote inzet voor het Aalsmeerse. De onderscheiding kreeg Annigje uit handen van burgemeester Jeroen Nobel na de vergadering van de stichting Oud Aalsmeer in De Oude Veiling. De vergadering had in de bovenzaal plaatsgevonden en toen de groep beneden kwam voor een pauze werd Annigje opgewacht door haar familie. Dit was voor haar een complete verrassing en toen ook nog eens burgemeester Nobel achter de spraaktafel plaatsnam, ging er een lichtje branden bij Annigje, maar dat ze een onderscheiding zou krijgen. Nee, dat had ze niet verwacht.

De Rozenpenning is een ereblijk waarmee het gemeentebestuur van Aalsmeer zijn waardering uit voor inwoners en verenigingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Aalsmeerse samenleving. En dat heeft Annigje zeker gedaan. Onlangs heeft zij na 46 jaar het bestuur van stichting Oud Aalsmeer gedag gezegd. Ze heeft jaren de penningen beheerst, schreef verhalen voor het blad Oud Nuus, heeft meegewerkt aan de uitgaven over Aalsmeerse stambomen en het boek ‘Aelsmeer, een beknopte geschiedenis van een bijzonder dorp’. Ook voor de Doopsgezinde Gemeente was Annigje actief als penningmeester, de zondagsschool Westhill en de bazaar. Sinds 2000 zingt ze als enige vrouwelijke tenor in het Bindingkoor en dit is nog niet alles: Annigje was betrokken bij de Bloemen Vaktentoonstelling, werkte mee aan de realisatie van de Engelse tour voor de Historische Tuin, aan de samenstelling van Aalsmeerse wandel- en fietsroutes en draagt korenmolen De Leeuw een heel warm hart toe.

De ‘lijst’ deed burgemeester Nobel de vraag stellen of ze wel eens thuis was? Sociaal betrokken, creatief, energiek en een grote dosis humor, dat is Annigje Leighton-Van Leeuwen. Een prettig en bescheiden vrouw, die deze onderscheiding voor de volle honderd procent verdiend. Gefeliciteerd!