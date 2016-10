Rotaryclub helpt overal

Regio - Wat doet Rotary? Velen hebben geen idee hoeveel mooie activiteiten Rotarians ontplooien voor een ander, vaak in de buurt, achter de schermen. Van een lokaal schaatsevenement tot wereldwijde poliobestrijding: vanaf 24 oktober start de campagne Rotary Helpt die iedereen uitdaagt aan de weet te komen waar Rotary in Nederland zich écht mee bezighoudt. Schoon water? Gevlucht? Polio? Handen tekort? Rotary Helpt! Via billboards, social media en diverse andere mediakanalen worden mensen verleid om zich even óf langer te verdiepen in de activiteiten van de 450 Rotaryclubs in Nederland. Zodat zij ontdekken dat ook een club bij hen in de buurt zich actief inzet voor de samenleving.

Bijzondere projecten

Iedereen die meer wil weten, kan vanaf 24 oktober terecht op de gelijknamige website www.rotaryhelpt.nl. Hier krijgen bijzondere projecten (groot én klein) van clubs uit het hele land een podium: van een beeldwoordenboek voor vluchtelingenkinderen in Nederland tot een microfinanancieringsproject in India, van het knotten van de plaatselijke wilgen tot waterpompen op zonne-energie in Malawi.

Over Rotary

Rotary International is ‘s werelds oudste organisatie van serviceclubs met ruim 1,2 miljoen leden, verdeeld over 34.000 serviceclubs in meer dan 200 landen. Rotary in Nederland telt 19.000 leden verenigd in 450 clubs. ‘Service above self’ is het motto van Rotary: de leden vormen een wereldomvattend netwerk van zakelijke en professionele leiders die vrijwillig hun tijd en talenten geven om de maatschappij te dienen.