Rotary Santa Run levert 6.250,- op!

Aalsmeer – De Rotary Santa Run is vrijdagavond 16 december gelopen door Aalsmeer. Meer dan honderd kerstmannen en -vrouwen maakten een gezellige wandeling door de gemeente. Startpunt was Studio’s Aalsmeer waar de kerstwandelaars zich verzamelden en na een korte uitleg en een succeswens van start gingen. Via de Van Cleeffkade ging het richting de Zijdstraat en via het Baanvak is gewandeld naar de Ophelialaan. Onderweg waren er opdrachten en enkele controleposten.

De kerstmannen en -vrouwen hebben zich prima vermaakt. De sfeer was prima en de ‘rode stoet’ trok veel bekijks. Eindpunt was weer de Studio’s Aalsmeer alwaar de deelnemers getrakteerd werden op een muzikaal feestje met de band de Hucksters. Ook niet-wandelaars mochten komen rocken, maar hiervoor was de animo niet al te groot. Succes had de vijfmansformatie uit Rijsenhout en omgeving wel, er werd volop gedanst en meegezongen met bekende hits.

De Santa Run werd georganiseerd door de Rotary Club AMU en de opbrengst is bestemd voor twee goede doelen. Er is totaal 6.250,- euro bijeen gebracht. Een prachtig, mooi bedrag waarvan de Moederverwendag en de Mike Multi Foundation ieder de helft krijgen. De Rotary Club kijkt terug op een geslaagd en gezellig sportief evenement.

Foto: www.kicksfotos.nl