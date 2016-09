Rosenboom naar Turfstekerstraat

Aalsmeer – Steeds meer tussen de bebouwing komt het bedrijfspand van Rosenboom Reclame aan de Dorpsstraat en langs de Burgemeester Kasteleinweg te staan. De nieuwe woonwijk Dorpshaven wordt verder gerealiseerd. Er komen nog twee appartementen-gebouwen en eengezinswoningen. Het wordt meer en meer zichtbaar dat het bedrijf plaats gaat maken.

Het vertrek is al vele jaren bekend en hierover zijn onderhandelingen gevoerd met de gemeente. Afgelopen dinsdag 27 september werden de vragen, die al vele malen gesteld zijn, beantwoord. Wanneer en waarheen is de verhuizing?

De nieuwe locatie is bekend. Maandag heeft eigenaar Rosenboom samen met de projectleider van de gemeente de nieuwe locatie bezocht en de meegekomen wethouder Robbert-Jan van Duijn heeft direct een kleine rondleiding gekregen. Het adres is Turfstekerstraat 30 op het bedrijventerrein Hornmeer. Het betreft het pand van Paraat BV, die sinds half juli gevestigd is in Nieuw-Vennep.

Trots is aan het hekwerk de komst aangekondigd: “Binnenkort opent Rosenboom Aalsmeer hier zijn deuren.” Alle ondernemers op bedrijventerrein Hornmeer heten dit reclame- en autoschadebedrijf van harte welkom. Een leuk weetje tot slot: Rosenboom is een echt familiebedrijf en bestaat dit jaar precies 70 jaar (sinds 1956). Toch best een raar idee om straks de witte ‘pijpen’ met groot de letters Rosenboom niet meer te zien al rijdende over de Burgemeester Kasteleinweg…