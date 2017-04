Amstelveen – Op tweede Paassdag, maandag 17 april, geven Marcel Bergen en Irma Clement een rondleiding over begraafplaats Zorgvlied. Een rondleiding over Zorgvlied is geen sombere wandeling langs ontelbare grafstenen. Het is een twee uur durende funeraire ontdekking langs oude graven, rijksmonumenten, grafsymboliek en monumentale bomen. Het is het zevende seizoen dat Marcel en Irma hier rondleidingen verzorgen. Deelname kost 10 euro per persoon (inclusief koffie of thee). Reserveren bij Zorgvlied via 020-5404927 of via zorgvlied@amstelveen.nl. De Rondleiding op maandag 17 april (tweede Paasdag) is van 14.00 tot 16.00 uur. De volgende wandeling staat gepland op woensdag 17 mei van 19.00 tot 21.00 uur.