Rondje schaatsen op landijsbaan

Kudelstaart – De afgelopen dagen is er door een groep vrijwilligers hard gewerkt om op de skeelerbaan aan de Wim Kandreef een landijsbaan te maken. Enkele avonden is water op de baan gespoten en dit leverde iedere dag een mooier resultaat op. De ijslaag werd dikker en gaf een goede, gladde baan.

Zaterdagmorgen 11 februari om negen uur ging de baan open en direct werd door een grote groep inwoners de schaatsen aangedaan en gestart met een rondje. Dat er in Kudelstaart geschaatst kan worden, ging van mond tot mond en al snel was het gezellig druk.

Helaas voor alle schaatsliefhebbers was de pret maar van korte duur. Om 1 uur in de middag moest de baan weer gesloten worden vanwege de ingezette dooi. Maar, het blijft nog even vriezen dus wie weet is er zondag weer een mogelijkheid om een rondje te schaatsen in Kudelstaart!

Foto: www.kicksfotos.nl