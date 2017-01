Rondje Aalsmeer met de brandweer

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 20 januari zijn leden van de vrijwillige brandweer met drie brandweervoertuigen richting Ons Tweede Thuis gereden om mensen met een verstandelijke beperking een leuk uitje te bezorgen. Ze mochten in de brandweerwagen een rondje meerijden. Natuurlijk ging af en toe de sirene aan.

“Het was een geslaagde middag met heel veel blije gezichten na afloop”, zo meldt de brandweer op facebook. “Daar doen we het voor.” Op twitter laat de brandweer weten: “Er was vanmiddag niets aan de hand in Aalsmeer. We hebben een rondje gereden met een aantal clienten van Ons Tweede Thuis.”

Wat heeft Aalsmeer toch een geweldig brandweerkorps. Alle leden zijn altijd bereid te helpen en een steentje bij te dragen aan de samenleving. En dat doen ze vrijwillig. Allemaal toppers!

Bron en foto: Brandweer Aalsmeer