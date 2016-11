Roads doorbreekt eenzaamheid

Aalsmeer - Eenzaamheid is een gevoelig onderwerp. Voor mensen die leven met een psychische kwetsbaarheid en die eenzaam zijn, kan het gemis van sociale contacten het herstel belemmeren. Roads Maatjesproject probeert hier iets tegen te doen. In de regio Amstelland koppelt het project vrijwilligers en deelnemers tot maatjes. De vrijwilliger helpt vanuit betrokkenheid en oprechte interesse om de strijd tegen eenzaamheid bij de deelnemer aan te gaan.

Dit vrijwilligerswerk komt neer op het samenzijn en het onderhouden van contact van mens tot mens. Een maatje is niet een hulpverlener of therapeut, een maatje biedt wél een sociale invulling en gezelligheid. Een maatje verzacht of vermindert de eenzaamheid van een deelnemer en leidt hem of haar van dagelijkse zorgen of problemen af. Vaak ondernemen de maatjeskoppels iets, bijvoorbeeld een kleine wandeling in de buurt of een bezoek aan buurthuis of museum. Sommige deelnemers kunnen door het maatjescontact activiteiten ondernemen die ze zonder maatje niet zouden doen. Voor andere deelnemers is het prettig dat ze nu niet alleen, maar sámen met iemand een activiteit ondernemen en dat ze van hun dagelijkse zorgen en problemen zijn afgeleid. Een plezierig contact om naar uit te kijken kan in het leven van een deelnemer écht iets betekenen.

Daarom is Roads Maatjesproject altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor de acceptatie en participatie van mensen met psychische klachten. Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden als vrijwilliger in de regio Amstelland? Neem een kijkje op de website van Roads Maatjesproject, stuur een e-mail of bel vrijblijvend voor meer informatie. Roads Maatjesproject heet vrijwilligers van harte welkom! Website: www.roadsmaatjesproject.nl, e-mail: maatjesproject@roads.nl en telefoon: 06-57573151.