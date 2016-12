RKDES: Puzzelrit en receptie

Kudelstaart – Op zondag 8 januari is de puzzelrit en nieuwjaarsreceptie van R.K.D.E.S. Iedereen (met auto of motor) kan meedoen aan de puzzelrit. Je hoeft dus geen lid te zijn om mee te rijden. De start is tussen 9.00 en 11.00 uur vanaf het R.K.D.E.S terrein in Kudelstaart aan de Wim Kandreef. De puzzelrit brengt de deelnemers dit jaar langs wegen waar ze vast nog nooit zijn geweest! Doe gezellig mee en wie weet wordt een prijs gewonnen. De deelname is gratis en de prijsuitreiking zal tijdens de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden.

De nieuwjaarsreceptie van R.K.D.E.S is aansluitend aan de puzzelrit om 16.00 uur. Graag proost het bestuur dan met alle aanwezigen op een sportief en gezond 2017!

Voor iedereen die het jaar sportief wil beginnen: Interesse in voetbal of handbal? Kom dan in het nieuwe jaar eens kijken bij een training of wedstrijd van deze gezellige sportvereniging van Kudelstaart. Kijk voor meer informatie op www.rkdes.nl.